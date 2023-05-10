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Земельные участки в Василика, Греция

18 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Василика, Греция
Земельные участки 1 комната
Василика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 32,000
Земельные участки 1 комната в Василика, Греция
Земельные участки 1 комната
Василика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Земельные участки 1 комната в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Monopigado, Греция
Земельные участки 1 комната
Monopigado, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Земельные участки 1 комната в Monopigado, Греция
Земельные участки 1 комната
Monopigado, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 53,000
Земельные участки 1 комната в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 53,000
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
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