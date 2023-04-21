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Земельные участки в Тимбаки, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kamilari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamilari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 850 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в Kamilari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamilari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 112,000
Продается земельный участок площадью 2335 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната в Тимбаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Тимбаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 489 кв.м. на острове Крит. На территории строение, подв…
Земельные участки 1 комната в Kamilari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamilari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Kamilari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamilari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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