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Земельные участки в Трикала, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Kori, Греция
Земельные участки 1 комната
Kori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
Земельные участки 1 комната в Трикала, Греция
Земельные участки 1 комната
Трикала, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 224 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
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