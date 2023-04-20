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Земельные участки в Triandria Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 135 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продаётся земельный участок в городе Салоники площадью 2144 кв.м и с коэффициентом застройки…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
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