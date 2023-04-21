Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Municipality of Thiva
  6. Фивы

Земельные участки в Фивы, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Фивы, Греция
Земельные участки 1 комната
Фивы, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на ц…
Realting.com
Перейти