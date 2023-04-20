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Земельные участки в Thira Municipal Unit, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Тира, Греция
Земельные участки 1 комната
Тира, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 7774 кв.м. на острове Санторини. На территории подведен…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thira, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Санторини. Имеет великолепный вид…
Земельные участки 1 комната в Акротирион, Греция
Земельные участки 1 комната
Акротирион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Санторини. Предлагается на продаж…
Земельные участки 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 4452 кв.м. на острове Санторини. На территории подведен…
Земельные участки 1 комната в Karterados, Греция
Земельные участки 1 комната
Karterados, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Эмборион, Греция
Земельные участки 1 комната
Эмборион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Санторини. На территории с возмож…
Земельные участки 1 комната в Karterados, Греция
Земельные участки 1 комната
Karterados, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000,000
Продается земельный участок площадью 29000 кв.м. на острове Санторини. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Акротирион, Греция
Земельные участки 1 комната
Акротирион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,150,000
Продается земельный участок площадью 63000 кв.м. на острове Санторини. На территории подведе…
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