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Земельные участки с видом на горы в периферия Фессалия, Греция

140 объектов найдено
Земельные участки в Afetes, Греция
Земельные участки
Afetes, Греция
€ 3,500,000
Участок земли на продажу на юге Лефокастро, Греция, предлагает уникальную возможность для ин…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участки 1 комната в Kokkino Nero, Греция
Земельные участки 1 комната
Kokkino Nero, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 494 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 11850 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната в Agios Vlassios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Vlassios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 27,000
Продается земельный участок площадью 424 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 4151 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельны…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 17755 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Karitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Karitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в центральной Греции. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Larissa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Larissa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Волос, Греция
Земельные участки 1 комната
Волос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1243 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Koropi, Греция
Земельные участки 1 комната
Koropi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 3764 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в makrinitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
makrinitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Неа-Иония, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Иония, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Makrinitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrinitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 840 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Agios Onoufrios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Onoufrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 306 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 270 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Kori, Греция
Земельные участки 1 комната
Kori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 3904 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 924 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
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