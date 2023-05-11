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Земельные участки с видом на горы в Фессалии и Центральной Греции, Греция

420 объектов найдено
Земельные участки в Afetes, Греция
Земельные участки
Afetes, Греция
€ 3,500,000
Участок земли на продажу на юге Лефокастро, Греция, предлагает уникальную возможность для ин…
Земельные участки 1 комната в Skotina, Греция
Земельные участки 1 комната
Skotina, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участки 1 комната в Kokkino Nero, Греция
Земельные участки 1 комната
Kokkino Nero, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 494 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 11850 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната в Каламос, Греция
Земельные участки 1 комната
Каламос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Agios Vlassios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Vlassios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 27,000
Продается земельный участок площадью 424 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 4151 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельны…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 17755 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Karitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Karitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в центральной Греции. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Larissa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната
Магула, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Сета, Греция
Земельные участки 1 комната
Сета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 503 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Волос, Греция
Земельные участки 1 комната
Волос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1243 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Koropi, Греция
Земельные участки 1 комната
Koropi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 3764 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в makrinitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
makrinitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Неа-Иония, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Иония, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Makrinitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrinitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 840 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Agios Onoufrios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Onoufrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 306 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 270 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
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