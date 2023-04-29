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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Земельные участки с видом на море в Салоники, Греция
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86 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 6313 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок в пригороде Салоник в районе Переа. Один из последних участков, …
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 2396 кв.м. в Халкидиках. На территории земельный участо…
Земельные участки 1 комната
triadi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5700 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в Халкидиках. На территории стр…
Земельные участки 1 комната
Sozopoli, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 1625 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 462 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 348 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 28,000
Продается земельный участок площадью 370 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории з…
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продаётся участок площадью 11250 кв.м на полуострове Халкидики. Участок находится всего 150 …
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 9,000,000
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
Земельные участки 1 комната
Petralona, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 8150 кв.м. в Халкидиках. Имеет вид на море. На территор…
Земельные участки 1 комната
Simantra, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Eleochoria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 7350 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 20,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 550 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната
Nea Tenedos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
oikismos mpompoteika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 840,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Nea Silata, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 28,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 380 кв.м. в Халкидиках. На территории подв…
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Agios Pantelimonas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
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