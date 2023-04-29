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Земельные участки с видом на горы в Салоники, Греция

65 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 6313 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Китрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Китрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 36,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории з…
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 9,000,000
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната
Eleochoria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
Земельные участки 1 комната в Китрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 550 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Китрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 18,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 14571 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната
Tagarades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 2650 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Nea Irakleia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 10262 кв.м. в Халкидиках. На территории подведено элект…
Земельные участки 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 17,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 534 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Неа-Редестос, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Редестос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается земельный участок площадью 403 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 7104 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Месимерион, Греция
Земельные участки 1 комната
Месимерион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 17625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,930
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 3562 кв.м. в пригороде города Салоники. Имеет великолеп…
Земельные участки 1 комната в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 17112 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 875 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в rodokepos, Греция
Земельные участки 1 комната
rodokepos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 3812 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
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