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Купить земельный участок с бассейном в периферийная единица Салоники, Греция

1 объект найдено
Земельные участкив Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки
Municipal unit of Efkarpia, Греция
-1 Этаж
€ 690,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1 m2, Код. HPS485, 690.000 €
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