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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Купить земельный участок с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция
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121 объект найдено
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Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 14,990,000
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. в Салониках. Имеет великолепный вид на мор…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
10 000 м²
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 6250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
16 313 м²
€ 425,000
Продается земельный участок площадью 16313 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 66897 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
15 000 м²
€ 2,250,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5200 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 2090 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 17625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 12646 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 7104 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 9,000,000
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
6 000 м²
€ 380,000
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок площадью 6000 кв.м в пригороде Салоник. На учас…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 3940 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 2783 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 6300 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 370,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории к…
Земельные участки 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 2396 кв.м. в Халкидиках. На территории земельный участо…
Земельные участки 1 комната
triadi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5700 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
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