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Купить земельный участок с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция

87 объектов найдено
Земельные участки 1 комнатав Китрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
7 000 м²
€ 700,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
16 313 м²
€ 425,000
Продается земельный участок площадью 16313 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
3 900 м²
€ 1,850,000
Продается земельный участок площадью 3900 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 17112 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 17625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 7104 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
6 600 м²
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
8 194 м²
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 9,000,000
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в пригороде города Салоники. Имеет вид на горы
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комнатав Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комнатав Китрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 36,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комнатав Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории з…
Земельные участки 1 комнатав Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 9,000,000
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
Земельные участки 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 2036 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комнатав Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комнатав Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната
Eleochoria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
Земельные участки 1 комнатав Китрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 550 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комнатав Китрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Китрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 18,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комнатав Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 14571 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комнатав Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комнатав Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комнатав Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната
Tagarades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комнатав Exohi, Греция
Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5274 кв.м. в Салониках. На территории подв…
Земельные участки 1 комнатав Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
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