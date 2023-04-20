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Земельные участки в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается земельный участок площадью 80 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 120 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. в Салониках. На территории стро…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 208 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 49 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 125 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 225 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
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