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Земельные участки с бассейном в The Municipality of Sithonia, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2578 m2, Код. HPS796, 1.500.000 €
€ 5,000,000
Земельные участки в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки
Айос-Николаос, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 30000 m2, Код. HPS744, 4.000.000 €
€ 4,000,000
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
Этаж -1
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, канализация. С участка открыв…
€ 1,800,000
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
Этаж -1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 26625 m2, Код. HPS780, 3.200.000 €
€ 3,200,000
Земельные участки в Ormos Panagias, Греция
Земельные участки
Ormos Panagias, Греция
Этаж -1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 5 m2, Код. HPS2724, 1.500.000 €
€ 3,000,000
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