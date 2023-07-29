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Realting.com
Земельные участки
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Земельные участки с видом на море в The Municipality of Sithonia, Греция
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143 объекта найдено
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Земельные участки
Никити, Греция
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2578 m2, Код. HPS796, 1.500.000 €
€ 5,000,000
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, канализация. С участка открыв…
€ 1,800,000
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Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 26625 m2, Код. HPS780, 3.200.000 €
€ 3,200,000
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Земельные участки
Ormos Panagias, Греция
-1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 5 m2, Код. HPS2724, 1.500.000 €
€ 3,000,000
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Земельные участки
Sarti, Греция
-1
Sarti ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 12000 m2, Код. HPS3146, 1.550.000 €
€ 1,550,000
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Земельные участки
Торони, Греция
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 7500 m2, Код. HPS3151, 1.250.000 €
€ 1,250,000
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Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€ 110,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 2,500,000
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Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1280 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 1,280,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 220,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
€ 80,000
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Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 330,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 250,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 90,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 350,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4188 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 200,000
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Земельные участки 1 комната
Ormos Panagias, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 270,000
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Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17643 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 700,000
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Земельные участки 1 комната
Vourvourou, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4077 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4074 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 165,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 670 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€ 70,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4023 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 189,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4070 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 250,000
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Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается земельный участок в престижном районе п-ова Кассандра с замечательным видом на мор…
€ 550,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 13828 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 125,000
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Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 400,000
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Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 16728 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 700,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9367 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 250,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3840 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 150,000
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Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1067 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
€ 270,000
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