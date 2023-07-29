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Земельные участки с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция

63 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 230,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 2,500,000
Земельные участки 1 комната в Торони, Греция
Земельные участки 1 комната
Торони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 900,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
€ 64,000
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1360 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4634 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 93,000
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12150 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 1,100,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7230 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4820 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
€ 185,000
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 54096 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 7,000,000
Земельные участки 1 комната в Ormos Panagias, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5777 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 740,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 52,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8404 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2439 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики.Зе…
€ 300,000
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