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Земельные участки с видом на море в The municipality Nea Propontida, Греция

23 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 39,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.З…
Земельные участки 1 комната в Айос-Мамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 1040 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Portes, Греция
Земельные участки 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 4505 кв.м на западном мысе п-ова Кассандра-Халкидики. У…
Земельные участки 1 комната в Айос-Мамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается земельный участок площадью 4032 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 11100 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Айос-Мамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Халкидиках. Имеет вид на море. Участок нах…
Земельные участки 1 комната в Portes, Греция
Земельные участки 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 3050 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Portes, Греция
Земельные участки 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 2320 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 262,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5150 кв.м. на полуострове Кассандра, регио…
Земельные участки 1 комната в elaiones moudania, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается земельный участок площадью 3050 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 5100 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната в The municipality Nea Propontida, Греция
Земельные участки 1 комната
The municipality Nea Propontida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 27,000
Продается земельный участок площадью 3300 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Айос-Мамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2250 кв.м. в Халкидиках. На территории под…
Земельные участки 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5500 кв.м. в Халкидиках. На территории под…
Земельные участки 1 комната в Portes, Греция
Земельные участки 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
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