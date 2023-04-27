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Земельные участки с видом на горы в Тасос, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 18250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4099 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 132,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1001 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2245 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Тасос. На территории…
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