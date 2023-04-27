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Земельные участки в Тасос, Греция

36 объектов найдено
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 150,000
Код недвижимости. 11255 - Участок для продажи в Тасосе Лименас для € 150.000 . Откройте для …
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 95,000
Код недвижимости. 11205 - Участок для продажи в Тасос Лименас для € 95.000. Откройте для себ…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 72,000
Код недвижимости. 11170 - Участок для продажи в Тасосе Лименас для € 72.000 . Откройте для с…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 270,000
Код недвижимости. 11149 - Участок для продажи в Тасос Лименас для € 84.000. Откройте для себ…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 100,000
Код недвижимости. 11068 - Участок для продажи в Тасос Лименас для € 150.000. Откройте для се…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 49,000
Продается земельный участок площадью 217 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена вод…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 55,000
Property Code. 1969 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €55.000 . Discover the features of…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 160,000
Property Code. 1942 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €160.000. Discover the features of…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 650,000
Exclusively for sale corner plot in the area of Limenas the capital of Thassos. It has a tot…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 85,000
Plot in the area of Limenas in Thassos, with a total area of 800 sq.m. It is buildable and i…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 80,000
Property Code. 1632 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €80.000 . Discover the features of…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 140,000
Property Code. 1513 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €140.000 . Discover the features o…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 130,000
Property Code. 1471 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €130.000 . Discover the features o…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 350,000
Property Code. 1408 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €350.000. Discover the features of…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 100,000
Property Code. 1368 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €100.000. Discover the features of…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 80,000
Код недвижимости. 1347 - Участок для продажи в Тасосе Лименас для € 80.000. Откройте для себ…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 180,000
Property Code. 1311 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €180.000 . Discover the features o…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 60,000
Plot of 226 sq.m. buildable in the center of Limenas Thassos suitable for residence, busines…
Земельные участки 1 спальня в Тасос, Греция
Земельные участки 1 спальня
Тасос, Греция
€ 78,000
Участок 670 кв.м. в Лименас Тассос, строительный с коэффициентом строительства 0,3. Вы может…
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 135,000
Plot of 680 sq.m. in the area of Limenas in Thassos. It has a total area of 680 sq.m. It is …
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 85,000
Угловой участок в районе Лименас, столицы Тасоса. Он имеет общую площадь 730 кв.м. Он ровный…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 927 кв.м. на острове Тасос. На территории …
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Тасос. На территории …
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 18250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 2020 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Тасос. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4099 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 132,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1001 кв.м. на острове Тасос. На территории…
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