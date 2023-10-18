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Земельные участки в периферийная единица Сирос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эрмуполис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эрмуполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13600 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
€380,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ligero, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ligero, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 839000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена…
€8,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Megas Gialos Varis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Megas Gialos Varis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок площадью в 6.000 кв.м расположен на острове Сирос
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vissa, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6799 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
€132,000
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