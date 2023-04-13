Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The Municipality of Sithonia
  6. Сикея

Купить земельный участок с видом на горы в Сикея, Греция

105 объектов найдено
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории земельный участок и…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 52,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 53,100
Каждый земельный участок имеет точную площадь в 500 кв. м и разрешение на строительство глав…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. Имеет великолепный вид на море, н…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 2439 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Realting.com
Перейти