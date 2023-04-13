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Купить земельный участок в Сикея, Греция

1 427 объектов найдено
Земельные участки 3 спальнив Сикея, Греция
Земельные участки 3 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 42,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Земельные участкив Сикея, Греция
Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
€ 100,000
Земля составляет 500 квадратных метров и расположена напротив пляжа в районе Криарици в 10 к…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Поселок Криарици расположен на экологически чистом берегу полуострова Ситония, в живописной …
Земельные участки 1 спальняв Сикея, Греция
Земельные участки 1 спальня
Сикея, Греция
1 235 м²
€ 54,000
Land is 1235 sq. meters and is located 2500 meters from fantastic Sikia beach and 1000 meter…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории земельный участок и…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории с возможностью пост…
Земельные участкив Сикея, Греция
Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
€ 85,000
Земля составляет 500 квадратных метров и расположена всего в 100 метрах от пляжа в районе Кр…
Земельные участкив Сикея, Греция
Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
€ 65,000
2 участка земли расположены в районе пляжа Криарици, в 4 км от деревни Сикия. Участки по 500…
Земельные участкив Сикея, Греция
Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
€ 62,000
Land is 500 sq. meters and is located in Kriaritsi Beach area in front of the beach 5 km fro…
Земельные участкив Сикея, Греция
Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
€ 80,000
The land is 500 square meters and is located only 200 meters from the beach in area Kriarits…
Земельные участкив Сикея, Греция
Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
€ 58,000
Land is 500 sq. meters and is located in Kriaritsi Beach area 5 km from Sikia village. The p…
Земельные участкив Сикея, Греция
Земельные участки
Сикея, Греция
500 м²
€ 30,000
Земля составляет 500 квадратных метров и расположена в 1000 метрах от пляжа в районе Криариц…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
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