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Купить земельный участок с бассейном в Греции

34 объекта найдено
Земельные участкив Vatopedi, Греция
Земельные участки
Vatopedi, Греция
-1 Этаж
€ 800,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 5000 m2, Код. HPS707, 800.000 €
Земельные участкив Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
-1 Этаж
€ 5,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2578 m2, Код. HPS796, 1.500.000 €
Земельные участкив Psakoudia, Греция
Земельные участки
Psakoudia, Греция
-1 Этаж
€ 470,000
Предлагается на продажу участок площадью 1037 кв.м, расположенный в поселке п-ова Ситония. Н…
Земельные участкив Pefkochori, Греция
Земельные участки
Pefkochori, Греция
-1 Этаж
€ 2,000,000
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, возможно подключение к канали…
Земельные участкив Палиури, Греция
Земельные участки
Палиури, Греция
-1 Этаж
€ 1,200,000
Участок имеет возможность построить жилой площади 800 м2+800 м2 (полуподвал, балконы и полуо…
Земельные участкив Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
-1 Этаж
€ 1,600,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 6000 m2, Код. HPS152, 1.600.000 €
Земельные участкив demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
-1 Этаж
€ 650,000
Agios Nikolaos ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 4 m2, Код. HPS174, 650.000 €
Земельные участкив Siviri, Греция
Земельные участки
Siviri, Греция
-1 Этаж
€ 350,000
Siviri ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 10181 m2, Код. HPS186, 350.000 €
Земельные участкив Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
-1 Этаж
€ 450,000
Первое преимущество: фантастическое расположение на первой линии моря, практически в черте г…
Земельные участкив Касандрия, Греция
Земельные участки
Касандрия, Греция
-1 Этаж
€ 1,400,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 10000 m2, Код. HPS427, 1.400.000 €
Земельные участкив Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
-1 Этаж
€ 850,000
Данный земельный участок подходит для строительства одного или нескольких объектов для жилья…
Земельные участкив Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
-1 Этаж
€ 1,600,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 31000 m2, Код. HPS425, 1.600.000 €
Земельные участкив demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
-1 Этаж
€ 1,275,000
Участок имеет возможность построить жилой площади 1000 кв. м.+ полуподвалы, балконы и полуот…
Земельные участкив demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
-1 Этаж
€ 1,100,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 36000 m2, Код. HPS433, 1.100.000 €
Земельные участкив Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки
Municipal unit of Efkarpia, Греция
-1 Этаж
€ 690,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1 m2, Код. HPS485, 690.000 €
Земельные участкив Skala Fourkas, Греция
Земельные участки
Skala Fourkas, Греция
-1 Этаж
€ 340,000
Skala Fourkas ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 9900 m2, Код. HPS678, 340.000 €
Земельные участкив Chaniotis, Греция
Земельные участки
Chaniotis, Греция
-1 Этаж
€ 2,500,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 4725 m2, Код. HPS685, 2.500.000 €
Земельные участкив Skala Fourkas, Греция
Земельные участки
Skala Fourkas, Греция
-1 Этаж
€ 520,000
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество. С участка открывается вид на …
Земельные участкив Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
-1 Этаж
€ 5,500,000
Продается земельный участок площадью 90000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участкив Siviri, Греция
Земельные участки
Siviri, Греция
-1 Этаж
€ 1,300,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 11 m2, Код. HPS733, 1.300.000 €
Земельные участкив Айос-Николаос, Греция
Земельные участки
Айос-Николаос, Греция
-1 Этаж
€ 4,000,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 30000 m2, Код. HPS744, 4.000.000 €
Земельные участкив Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1 Этаж
€ 1,800,000
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, канализация. С участка открыв…
Земельные участкив Kriopigi, Греция
Земельные участки
Kriopigi, Греция
-1 Этаж
€ 530,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 8000 m2, Код. HPS762, 530.000 €
Земельные участкив demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
-1 Этаж
€ 1,250,000
Строит 500 кв.м. полуподвал в уровнях в зависимости от уклона земли (пещеры) и этаж 200 кв.м…
Земельные участкив Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1 Этаж
€ 3,200,000
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 26625 m2, Код. HPS780, 3.200.000 €
Земельные участкив Polychrono, Греция
Земельные участки
Polychrono, Греция
-1 Этаж
€ 780,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3503 m2, Код. HPS782, 780.000 €
Земельные участкив Каландра, Греция
Земельные участки
Каландра, Греция
-1 Этаж
€ 1,000,000
Вилла, построенная в 1985 году, имеет 170 кв.м., 4 спальни, 2 кухни-гостиные и 3 ванные комн…
Земельные участкив demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
-1 Этаж
€ 500,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 2654 m2, Код. HPS795, 500.000 €
Земельные участкив demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
-1 Этаж
€ 1,250,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 36000 m2, Код. HPS793, 1.250.000 €
Земельные участкив Polychrono, Греция
Земельные участки
Polychrono, Греция
-1 Этаж
€ 500,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5 m2, Код. HPS821, 500.000 €
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