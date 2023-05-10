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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Спорады, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Achladias, Греция
Земельные участки 1 комната
Achladias, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Kalyvia, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalyvia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Votsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Votsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 670,000
Земельные участки 1 комната в Votsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Votsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Земельные участки 1 комната в Patitiri, Греция
Земельные участки 1 комната
Patitiri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната
Loutraki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Скиатос, Греция
Земельные участки 1 комната
Скиатос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната
Loutraki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Земельные участки 1 комната в Mourtero, Греция
Земельные участки 1 комната
Mourtero, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
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