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Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Спорады, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Votsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Votsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 670,000
Земельные участки 1 комната в Votsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Votsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Земельные участки 1 комната в Patitiri, Греция
Земельные участки 1 комната
Patitiri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
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