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Земельные участки в Спилион, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Dariviana, Греция
Земельные участки 1 комната
Dariviana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 3700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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