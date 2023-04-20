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Земельные участки в Спата, Греция

19 объектов найдено
Земельные участки в Pikermi, Греция
Земельные участки
Pikermi, Греция
500 м²
€ 100,000
Ref: 1109 - Продается Pikermi Площадь участка 500 кв.м. Цена: 100.000 € Джордж Костакис Ваш…
Земельные участки в Pikermi, Греция
Земельные участки
Pikermi, Греция
1 075 м²
€ 220,000
ID: #GK009 - Rest of Attica, Rafina: FOR SALE plot 1075sm with facade length of 26μm with a …
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Аттике. Земельный участок находится в Вост…
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 380 кв.м. в Афинах,в Паллини.Земельный участок находитс…
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 475,000
Продается земельный участок площадью 433 кв.м. в Афинах,в Паллини.Естьразрешение на строител…
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается земельный участок площадью 996 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеРафина
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 79,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике. Участок находится в районе Пикерми
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на лес. Есть воз…
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 508 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Спата, Греция
Земельные участки 1 комната
Спата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Земельный участок расположен в районе Спата
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 505 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10741 кв.м. в Аттике. На территории строен…
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Участок расположен в городке Драфи
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Участок расположен в городке Драфи
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 2786 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Земельный участок расположен в районе Спата
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Участок расположен в районе Пикерми
Земельные участки 1 комната в Pikermi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pikermi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Участок расположен в районе Пикерми
Земельные участки 1 комната в Спата, Греция
Земельные участки 1 комната
Спата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 187 кв.м. врайоне Паллини
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