Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. South Pilio Municipality

Земельные участки в South Pilio Municipality, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки в Afetes, Греция
Земельные участки
Afetes, Греция
€ 3,500,000
Участок земли на продажу на юге Лефокастро, Греция, предлагает уникальную возможность для ин…
Земельные участки 1 комната в byzitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
byzitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории земельный участ…
Земельные участки 1 комната в Koropi, Греция
Земельные участки 1 комната
Koropi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 3764 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в byzitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
byzitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 51000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Lavkos, Греция
Земельные участки 1 комната
Lavkos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4900 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
Земельные участки 1 комната в South Pilio Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 93000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории колодец, подв…
Земельные участки 1 комната в Сики, Греция
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 2004 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Сики, Греция
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 10739 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Сики, Греция
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 9046 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Сики, Греция
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 53,000
Продается земельный участок площадью 5990 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведено элек…
Земельные участки 1 комната в Kalamaki Propan, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalamaki Propan, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1730 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории с…
Земельные участки 1 комната в xinobryse, Греция
Земельные участки 1 комната
xinobryse, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории …
Земельные участки 1 комната в Koropi, Греция
Земельные участки 1 комната
Koropi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в центральной Греции. Имеет великолепный вид…
Realting.com
Перейти