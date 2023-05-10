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Земельные участки с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция

22 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Marmara, Греция
Земельные участки 1 комната
Marmara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в Лаханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Земельные участки 1 комната в Arni, Греция
Земельные участки 1 комната
Arni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Критика, Греция
Земельные участки 1 комната
Критика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Mandriko, Греция
Земельные участки 1 комната
Mandriko, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Arginonta, Греция
Земельные участки 1 комната
Arginonta, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 680,000
Земельные участки 6 комнат в Faros Armenistis, Греция
Земельные участки 6 комнат
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Земельные участки 1 комната в Ано-Мера, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thira, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Салакос, Греция
Земельные участки 1 комната
Салакос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Земельные участки 1 комната в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kiotari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kiotari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Koufonisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Koufonisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 320,000
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