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Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция

125 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Гаврион, Греция
Земельные участки 1 комната
Гаврион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Schinoussa, Греция
Земельные участки 1 комната
Schinoussa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Парикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельные участки в Livadia, Греция
Земельные участки
Livadia, Греция
Площадь 9 239 м²
€ 800,000
Земельные участки в Chora Anafi, Греция
Земельные участки
Chora Anafi, Греция
Площадь 84 690 м²
€ 480,000
Земельные участки в Panaghia, Греция
Земельные участки
Panaghia, Греция
Площадь 1 350 м²
€ 310,000
Земельные участки в Chora, Греция
Земельные участки
Chora, Греция
Площадь 500 м²
€ 60,000
Земельные участки в Ano Aprovato, Греция
Земельные участки
Ano Aprovato, Греция
Площадь 3 229 м²
€ 60,000
Земельные участки в Геннади, Греция
Земельные участки
Геннади, Греция
Площадь 700 м²
€ 19,000
Земельные участки в Ангерья, Греция
Земельные участки
Ангерья, Греция
Площадь 1 200 м²
€ 85,000
Земельные участки в Липси, Греция
Земельные участки
Липси, Греция
Площадь 2 392 м²
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Критика, Греция
Земельные участки 1 комната
Критика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Земельные участки 1 спальня в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 спальня
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Земельные участки 1 комната в Псинтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Псинтос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Земельные участки 1 комната в Pylonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Лаэрма, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаэрма, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Лаханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 260,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Земельные участки 1 комната в Klouvas, Греция
Земельные участки 1 комната
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Земельные участки 1 комната в Marmara, Греция
Земельные участки 1 комната
Marmara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в Адамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Адамас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Stenies, Греция
Земельные участки 1 комната
Stenies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,200,000
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