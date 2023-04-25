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Земельные участки в Суда, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки в Суда, Греция
Земельные участки
Суда, Греция
€ 240,000
Продается земельный участок в Ханье, площадью 2690 кв.м. в недавно развивающемся районе в ра…
Земельные участки в Суда, Греция
Земельные участки
Суда, Греция
€ 80,000
This plot of land for sale in Chania Crete is located in the village of Tsikalaria, just 4 k…
Земельные участки 1 комната в Суда, Греция
Земельные участки 1 комната
Суда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается земельный участок площадью 840 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
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