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Земельные участки с видом на море в Skopelos Municipality, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната
Loutraki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната
Loutraki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4420 кв.м. в регионе Спорады. На территори…
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