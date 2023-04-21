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Земельные участки в Skopelos Municipality, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Neo Klima, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Klima, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 12053 кв.м. в регионе Спорады. Предлагается на продажу …
Земельные участки 1 комната в Myli, Греция
Земельные участки 1 комната
Myli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 2180 кв.м. в регионе Спорады
Земельные участки 1 комната в Neo Klima, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Klima, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в регионе Спорады. На территории земельный у…
Земельные участки 1 комната в Скопелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Скопелос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6400 кв.м. в регионе Спорады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Скопелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Скопелос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 6700 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
Земельные участки 1 комната в Скопелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Скопелос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
Земельные участки 1 комната в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната
Loutraki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната
Loutraki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4420 кв.м. в регионе Спорады. На территори…
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