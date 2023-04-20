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Земельные участки в Skiathos Municipality, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Achladias, Греция
Земельные участки 1 комната
Achladias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 4042 кв.м. в регионе Спорады. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Kalyvia, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalyvia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 2980 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
Земельные участки 1 комната в Kalyvia, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalyvia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается земельный участок площадью 50.000 кв.м. на первой линий. От 50.000 кв.м., 30.000 к…
Земельные участки 1 комната в Kalyvia, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalyvia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Участок расположен на острове Скиафос, на берегу моря. Имеет большую береговую линию, и такж…
Земельные участки 1 комната в Achladias, Греция
Земельные участки 1 комната
Achladias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Земельный участок расположен на острове Скятос
Земельные участки 1 комната в Скиатос, Греция
Земельные участки 1 комната
Скиатос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в регионе Спорады. Имеет вид на море, на город
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