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Земельные участки в Simantra, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Simantra, Греция
Земельные участки 1 комната
Simantra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,000
Продается земельный участок площадью 210 кв.м. в Халкидиках
Земельные участки 1 комната в Simantra, Греция
Земельные участки 1 комната
Simantra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Agios Pantelimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Pantelimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Simantra, Греция
Земельные участки 1 комната
Simantra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 28,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
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