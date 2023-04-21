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Земельные участки с видом на море в Sfakia Municipality, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Frangokastello, Греция
Земельные участки 1 комната
Frangokastello, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 89000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната в Frangokastello, Греция
Земельные участки 1 комната
Frangokastello, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 4089 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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