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Земельные участки с видом на горы в Сере, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Milies, Греция
Земельные участки 1 комната
Milies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Скепастон, Греция
Земельные участки 1 комната
Скепастон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 838 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
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