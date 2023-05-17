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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Земельные участки с видом на море в периферийная единица Серре, Греция
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11 объектов найдено
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 600,000
Продаёться участок в северной Греции общей площадью 7000 кв.м. Участок расположен в очень жи…
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Земельные участки 1 комната
Efkarpia, Греция
1
1
€ 600,000
Продаёться участок в северной Греции общей площадью 7000 кв.м. Участок расположен в очень жи…
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Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1
1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью…
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Земельные участки 1 комната
Milies, Греция
1
1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
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Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1
1
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 66897 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода…
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Земельные участки 1 комната
Ставрос, Греция
1
1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
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Земельные участки 1 комната
Димитрицион, Греция
1
1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
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Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1
1
€ 110,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. в Аспровальте. На территории под…
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Земельные участки 1 комната
Vrasna, Греция
1
1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 236 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
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Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1
1
€ 280,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1080 кв.м. в Аспровальте. На территории ст…
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Земельные участки 1 комната
Milies, Греция
1
1
€ 14,990,000
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. в Салониках. Имеет великолепный вид на мор…
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