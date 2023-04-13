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Греция
Купить земельный участок с видом на море в Греции
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3 428 объектов найдено
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Земельные участки
Afetes, Греция
€ 3,500,000
Участок земли на продажу на юге Лефокастро, Греция, предлагает уникальную возможность для ин…
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Achladias, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 4042 кв.м. в регионе Спорады. На территории с возможнос…
Земельные участки 3 спальни
Pano Saktouria, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната
Lakones, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1482 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на …
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Kato Korakiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
Земельные участки
Греция, Греция
€ 3,500,000
Продается земельный участок площадью 150000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики.…
Земельные участки
Греция, Греция
2 000 м²
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 2003 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории зем…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 180000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на гор…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 55000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 8926 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
Греция, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9694 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 330,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 11500 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 8,050,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 230000 кв.м. на острове Крит. На территори…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 4,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки
Македонии и Фракии, Греция
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 6800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 3,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 41865 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки
Греция, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 8107 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки
Македонии и Фракии, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки
Македонии и Фракии, Греция
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки
Македонии и Фракии, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,410,000
Продается земельный участок площадью 16039 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на …
Земельные участки
Македонии и Фракии, Греция
€ 2,000,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки
Македонии и Фракии, Греция
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 8501 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 14364 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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