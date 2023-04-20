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Земельные участки в Saronida Municipal Unit, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки в Saronis, Греция
Земельные участки
Saronis, Греция
1 230 м²
€ 260,000
ID: # GTK021 - Kalyvia Thorikou, Lagonisi: угловой участок 1230 кв.м. при включении акра раз…
Земельные участки 1 комната в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 601 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Земельный участок расположен в районе Саронида
Земельные участки 1 комната в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Продается земельный участок площадью 536 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Участок расположен в районе Анависсос
Земельные участки 1 комната в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Участок расположен в районе Каливия Торику
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