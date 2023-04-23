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Земельные участки с видом на горы в Сами, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaliotata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 6113 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaliotata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 5491 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
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