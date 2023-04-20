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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Родос, Греция

28 объектов найдено
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 6440 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 11200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Име…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 5042 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 10750 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 37011 кв.м. на острове Родос. На территории подведена в…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 6700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 2,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 18755 кв.м. на острове Родос. На территори…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 445,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 800 м²
€ 5,000,000
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Родос. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 спальня в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки 1 спальня
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2 350 м²
€ 2,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2350 кв.м. на острове Родос. На территории…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Афон, региона Ха…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 70000 кв.м. на острове Родос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Критика, Греция
Земельные участки 1 комната
Критика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Родос. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 спальня в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 спальня
Municipality of Rhodes, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2350 кв.м. на острове Родос. На территории…
Земельные участки 1 комната в Лаэрма, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаэрма, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Родос. На территории подведено эле…
Земельные участки 1 комната в Лаханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 3680 кв.м. на острове Родос. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 290 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 18755 кв.м. на острове Родос. На территори…
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Родос. На территории…
Земельные участки 1 комната в Mandriko, Греция
Земельные участки 1 комната
Mandriko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Салакос, Греция
Земельные участки 1 комната
Салакос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 37011 кв.м. на острове Родос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kiotari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kiotari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 5042 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Малон, Греция
Земельные участки 1 комната
Малон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Родос. Имеет вид на море. Участо…
Земельные участки 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 1812 кв.м. на островах Додеканес. На территории подведе…
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