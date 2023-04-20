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Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Родос, Греция

16 объектов найдено
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 5042 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 37011 кв.м. на острове Родос. На территории подведена в…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 6700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 2,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 18755 кв.м. на острове Родос. На территори…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 445,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Лаханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 3680 кв.м. на острове Родос. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 290 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 18755 кв.м. на острове Родос. На территори…
Земельные участки 1 комната в Критика, Греция
Земельные участки 1 комната
Критика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 376 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Родос. На территории…
Земельные участки 1 комната в Mandriko, Греция
Земельные участки 1 комната
Mandriko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Салакос, Греция
Земельные участки 1 комната
Салакос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 37011 кв.м. на острове Родос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kiotari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kiotari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 5042 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
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