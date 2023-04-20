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Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Земельные участки в периферийная единица Родос, Греция
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100 объектов найдено
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 6440 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 500,000
Участок 4.023 расположен на острове Родос
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 11200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Име…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 42000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 5042 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 10750 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Афон, региона Ха…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 4,500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 33802 кв.м. на полуострове Афон, региона Х…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 37011 кв.м. на острове Родос. На территории подведена в…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 6700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. на острове Родос. Также продается соседний з…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 46000 кв.м. на острове Родос. На территории подведена в…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 690,000
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 2,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 18755 кв.м. на острове Родос. На территори…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 560,000
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 11120 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,900,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Родос. На территории…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 340,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 422 кв.м. на острове Родос. На территории …
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 17500 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 4320 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 7400 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 3,450,000
Продается земельный участок площадью 3650 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Родос
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Родос
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 660,000
Продается земельный участок площадью 4521 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 445,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
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