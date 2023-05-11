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Земельные участки в Родос, Греция

53 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Критика, Греция
Земельные участки 1 комната
Критика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Земельные участки 1 спальня в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 спальня
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Земельные участки 1 комната в Псинтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Псинтос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Земельные участки 1 комната в Pylonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Лаэрма, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаэрма, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 260,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Земельные участки 1 комната в Хараки, Греция
Земельные участки 1 комната
Хараки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Земельные участки 1 комната в Линдос, Греция
Земельные участки 1 комната
Линдос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 660,000
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,450,000
Земельные участки 1 комната в Фанес, Греция
Земельные участки 1 комната
Фанес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 255,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Земельные участки 1 комната в Калаварда, Греция
Земельные участки 1 комната
Калаварда, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Земельные участки 1 комната в Koskinou, Греция
Земельные участки 1 комната
Koskinou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Земельные участки 1 комната в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kiotari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в Калаварда, Греция
Земельные участки 1 комната
Калаварда, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 245,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Фалираки, Греция
Земельные участки 1 комната
Фалираки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 340,000
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