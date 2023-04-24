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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Ретимни, Греция

126 объектов найдено
Земельные участки 3 спальни в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 3 спальни
Pano Saktouria, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 3637 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1901 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,234,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3821 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 294 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Skaleta, Греция
Земельные участки 1 комната
Skaleta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 9491 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1965 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Эпископи, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпископи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 1386 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Chamalevri, Греция
Земельные участки 1 комната
Chamalevri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6078 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Chamalevri, Греция
Земельные участки 1 комната
Chamalevri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в периферия Крит, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, кол…
Земельные участки 1 комната в Принос, Греция
Земельные участки 1 комната
Принос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Принос, Греция
Земельные участки 1 комната
Принос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 6800 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 745,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Viranepiskopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Viranepiskopi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается земельный участок площадью 1580 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4910 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Виоли Хараки, Греция
Земельные участки 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается земельный участок площадью 4060 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в периферия Крит, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 4110 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Виоли Хараки, Греция
Земельные участки 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается земельный участок площадью 8200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Pigi, Греция
Земельные участки 1 комната
Pigi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 спальня в Gallos, Греция
Земельные участки 1 спальня
Gallos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 34750 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната в Loutra, Греция
Земельные участки 1 комната
Loutra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 99,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 535 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
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