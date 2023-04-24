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Земельные участки в периферийная единица Ретимни, Греция

197 объектов найдено
Земельные участки в Skaleta, Греция
Земельные участки
Skaleta, Греция
€ 7,200,000
This is a huge plot of land for sale in Skaleta Rethymnon. It has got a total surface of 82.…
Земельные участки в Skaleta, Греция
Земельные участки
Skaleta, Греция
€ 900,000
Это уникальный прибрежный участок земли для продажи в Скалета Ретимно. Общая площадь здания …
Земельные участки 3 спальни в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 3 спальни
Pano Saktouria, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
€ 85,000
Недалеко от центра поселка Руссоспити продается участок 1135 кв.м, ровный и пригодный для …
Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
€ 150,000
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивный участок земли под застройку общей площадью 4340 кв.м. с коэффициентом…
Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
€ 120,000
В районе Сфакаки, в 9 км от города Ретимнон и всего в 370 м от моря, продается участок площа…
Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
€ 110,000
Продается угловой участок площадью 2670 кв.м. в Перама Ретимнон. На участке растут оливковые…
Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
€ 292,000
В поселке Виоли Хараки, всего в нескольких минутах от центра города Ретимнон, продается учас…
Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
€ 72,000
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивный участок под застройку с уклоном общей площадью 1078 кв.м. с коэффицие…
Земельные участки 1 комната в Kerames, Греция
Земельные участки 1 комната
Kerames, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Gerani, Греция
Земельные участки 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 4805 кв.м. на острове Крит
Земельные участки в Арьируполис, Греция
Земельные участки
Арьируполис, Греция
€ 135,000
This land for sale in Rethymnon, is located in the popular and large village of Episkopi. It…
Земельные участки в Gerani, Греция
Земельные участки
Gerani, Греция
€ 220,000
This is a sloping plot of land for sale in Rethymnon Crete located 800 mtrs away from the vi…
Земельные участки в Gerani, Греция
Земельные участки
Gerani, Греция
€ 180,000
This plot for sale in Rethymno, Crete is located in the area of Gerani. The plot has a surfa…
Земельные участки в Сфакаки, Греция
Земельные участки
Сфакаки, Греция
500 м²
€ 140,000
Property Code. 1298 - Plot Arkadi FOR SALE. Size: 500 sq.m, Price140.000 € Κωδ: 1298 - Αρκ…
Земельные участки 1 комната в Xiro Chorio, Греция
Земельные участки 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Chamalevri, Греция
Земельные участки 1 комната
Chamalevri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 21000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Pano Saktouria, Греция
Земельные участки 1 комната
Pano Saktouria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 3637 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1901 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 359 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,234,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3821 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 294 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Skaleta, Греция
Земельные участки 1 комната
Skaleta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 9491 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Mariou, Греция
Земельные участки 1 комната
Mariou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1965 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Эпископи, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпископи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 1386 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Chamalevri, Греция
Земельные участки 1 комната
Chamalevri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6078 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Gerani, Греция
Земельные участки 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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