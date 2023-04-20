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Греция
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Ретимнон
Земельные участки с видом на горы в Ретимнон, Греция
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50 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Skaleta, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 9491 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Chamalevri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6078 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4910 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Franzeskiana Metochia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 22318 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Gonia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4622 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается земельный участок площадью 8200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Pigi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 325,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Pigi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Pigi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 245,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Loutra, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 99,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 535 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната
Adele, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Nea Magnisia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 707 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Roussospiti, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 980 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Kastellos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Xiro Chorio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Gallos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 260 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Maroulas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Kyrianna, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 1760 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Loutra, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 877 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Roupes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 295,000
Продается земельный участок площадью 8556 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Viranepiskopi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Erfi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Chromonastiri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается земельный участок площадью18736 кв.м на Крите. Территорию можно поделить на 4 учас…
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