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Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Пирей, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Пердика, Греция
Земельные участки 1 комната
Пердика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Realting.com
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